Capo D’Orlando, tentata violenza sessuale: carabinieri arrestano un minore

I Carabinieri della Stazione di Capo d’Orlando, hanno arrestato in flagranza di reato un 17enne di Sant’Agata Militello ritenuto responsabile del reato di tentata violenza sessuale nei confronti di una minore.

La giovane vittima, provata ed angosciata dalla situazione che stava vivendo, ha trovato il coraggio di rivolgersi ai Carabinieri della Stazione, raccontando che un suo coetaneo, sotto la minaccia di diffondere sul web delle sue fotografie intime, pretendeva di avere con lei dei rapporti sessuali e le aveva fissato un appuntamento per discutere di persona.

All’appuntamento, fissato per il pomeriggio di ieri in un luogo appartato, insieme alla vittima si sono presentati anche i Carabinieri, che si sono appostati ed hanno osservato il ragazzo mentre mostrava alla vittima le foto, conservate sul suo smartphone, minacciandola di diffonderle su internet ad una vastissima rete di contatti e pretendendo da lei, per non dare seguito alla minaccia, degli atti sessuali.

I Carabinieri a questo punto sono intervenuti arrestando in flagranza il ragazzo per il reato di tentata violenza sessuale e sequestrando il suo smartphone.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso il Centro di Prima Accoglienza di Messina a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Messina