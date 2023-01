Archiviate le restrizioni Covid, a Canicattì il capodanno in piazza è stato un successo.

Migliaia di persone sono riuscite a divertirsi fino all’alba con la musica dance dei dj Jody Corbo e Salvo B , Live music Adabell e Show Noche de Fuego .

Non è mancata dunque, la voglia di sano divertimento per chi ha voluto salutare l’arrivo del nuovo anno in modo alternativo al classico veglione in discoteca. Un grande successo per gli organizzatori e per i locali che hanno aderito all’iniziativa.

Ha funzionato bene anche il sistema di sicurezza con tutto il perimetro dell’evento sorvegliato in maniera impeccabile.

“Bellissima la manifestazione per il Capodanno in Piazza Dante trascorsa nel più sano divertimento – commenta il sindaco, Vincenzo Corbo – d’obbligo ancora una volta i ringraziamenti al Comitato Piazza Dante Canicattì , alla Civiltà di Tutti i partecipanti, Sponsors , Forze dell’Ordine, Vigili Urbani, Personale della Security e chiunque ha collaborato per la riuscita dell’evento.”