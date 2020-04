Capodanno, sette feriti per i botti a Palermo: amputato il braccio ad un 20enne e 2 dita ad un 45enne

Connect on Linked in

La notte di Capodanno sono stati sette i feriti a Palermo a causa dei “botti” di Capodanno.

Tra i più gravi un 45enne portato al Policlinico di Palermo per le ferite causate dall’esplosione di un petardo, i medici hanno dovuto amputare due dita della mano.

Sempre nel policlinico palermitano un altro ferito trasportato da Trapani, l’uomo è stato ricoverato nel reparto di chirurgia plastica del Civico a causa di ferite alle mani provocate da un petardo.

Un altro caso grave è successo a Paternò , nel Catanese, dove un 20enne ha perso la mano destra a causa dell’esplosione di un grosso petardo che stava maneggiando. Il ragazzo è stato trasportato nell’ospedale Cannizzaro di Catania dove i medici hanno dovuto purtroppo amputargli la mano.

All’ospedale Garibaldi un uomo di 76 anni ha avuto amputato un dito della mano sinistra. L’anziano, ha detto ai medici di essere stato ferito da un colpo di arma da fuoco.

In totale sono stati 45 gli interventi la scorsa notte dei vigili del fuoco a causa dei petardi esplosi nel capoluogo siciliano, con i cassonetti della raccolta rifiuti andati in fiamme investiti dai botti in giro per la città, e anche tre tettoie di abitazioni che si sono incendiate dopo l’esplosione dei giochi pirotecnici.