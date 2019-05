Capodoglio trovato morto nelle Eolie: è il quinto in una settimana

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Un altro capodoglio, di circa 6 metri, in stato di decomposizione, è stato trovato a 4 miglia al largo di Stromboli, nelle Eolie: è la quinta carcassa rinvenuta in Sicilia in una settimana.

“La quantità di plastica trovata nei capodogli non può giustificare la morte – sostiene Carmelo Isgrò del museo della fauna dell’università di Messina – La causa va cercata altrove: forse un’infezione o interazioni con i sonar”.

Prima di questa carcassa, altri esemplari sono stati rinvenuti a Cefalù e Palermo e nel Messinese. A Capo Calavà, un esemplare è stato ritrovato lungo la costa nord dell’Isola, a Gioiosa Marea; precedentemente ne era stato trovato un altro sulla costa palermitana di Sant’Erasmo e poi a Cefalù.

Fonte: gds.it

( https://messina.gds.it/articoli/cronaca/2019/05/25/capodoglio-trovato-morto-nelle-eolie-e-il-quinto-in-una-settimana-5ea17222-710b-4ba2-96fe-1b882cccd832/ )