Sicilia, carabinieri arrestano spacciatore e denunciano un minorenne

I carabinieri della stazione Olivuzza hanno tratto in arresto L.V.v., 26enne palermitano e denunciato in stato di libertà un minorenne, entrambi noti alle forze dell’ordine, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio e prevenzione nel quartiere Zisa, dopo un’attenta osservazione, intervenivano per fermare l’attività di spaccio rinvenendo complessivamente 10 dosi di marijuana, 10 di hashish e 80 euro di provento illecito.

Nel medesimo contesto, sono stati identificati tre clienti dei due giovani spacciatori che sono stati segnalati alla prefettura di Palermo come assuntori di sostanze stupefacenti. La droga sequestrata è stata trasmessa al L.A.S.S. del comando provinciale per le analisi qualitative e quantitative.