Negli ultimi giorni, i Carabinieri del Comando Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto hanno intensificato le operazioni di sicurezza, focalizzandosi sulla prevenzione e repressione di crimini legati alla proprietà, al consumo di droghe e alcol, e alle violazioni del Codice della Strada.

Più pattuglie, incluse quelle delle stazioni di Longano e della Sezione Radiomobile, hanno attuato controlli serrati, soprattutto nelle aree ad alta frequentazione e durante le ore serali e notturne.

Durante i controlli stradali, sono state riscontrate molteplici violazioni al Codice della Strada, alcune delle quali hanno seriamente compromesso la sicurezza stradale.

In particolare, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria due individui: un uomo di 44 anni per guida senza patente e recidiva, e un uomo di 56 anni per guida in stato di ebbrezza, come confermato dall’etilometro.

Parallelamente, l’operazione antidroga ha portato alla segnalazione di sei giovani alla Prefettura di Messina per possesso di sostanze stupefacenti per uso personale. La droga sequestrata è stata inviata per analisi di laboratorio ai Carabinieri del R.I.S.