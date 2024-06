I Carabinieri della Stazione di Zafferana Etnea sono intervenuti con successo per prevenire un gesto estremo di un giovane locale, evitando così una tragedia imminente presso la sua abitazione.

Nel corso della tarda mattinata, il giovane, alle prese con una profonda depressione dovuta a problemi lavorativi, ha preso le chiavi dell’auto di famiglia dal padre e ha cercato di fuggire, spegnendo il cellulare per evitare di essere rintracciato.

Preoccupati per il gesto del ragazzo e temendo il peggio, i familiari si sono recati immediatamente alla caserma dei Carabinieri per chiedere aiuto, ignari che la fuga fosse un tentativo di depistaggio.

Grazie all’attenzione dei militari, che hanno colto il sospetto e si sono precipitati presso l’abitazione della famiglia, è stato possibile prevenire il tragico epilogo. Trovando il giovane intento ad aprire la cassaforte contenente le armi del padre, i Carabinieri hanno agito prontamente.

Dopo aver tranquillizzato il ragazzo e avviato un dialogo per comprendere il suo stato d’animo, i Carabinieri hanno richiesto l’intervento dei medici del 118, che hanno accompagnato il giovane all’ospedale di Giarre per accertamenti.

Per garantire la sicurezza del giovane e della famiglia, i militari hanno temporaneamente ritirato le armi presenti in casa, che verranno restituite al padre una volta che il ragazzo sarà guarito.

Questo intervento dimostra l’impegno costante dei Carabinieri nel preservare la sicurezza e il benessere della comunità. Ricordano inoltre che sono disponibili numeri di emergenza e servizi di supporto per chiunque ne abbia bisogno, come il 112 per le emergenze, il 118 per assistenza medica e il Telefono Amico al numero 199 284 284.