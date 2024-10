Durante l’evento Vinitaly a Verona, il carciofo di Cerda è stato il protagonista di una serata esclusiva presso il Palazzo Verità Poeta, evento aperto alla stampa nazionale.

Alla cena istituzionale, con la presenza del vice presidente della Regione, Luca Sammartino, i piatti a base di carciofo hanno ricevuto grandi apprezzamenti.

Il sindaco di Cerda, Salvo Geraci, e il vice sindaco, Giuseppe Amodeo, hanno colto l’occasione per promuovere l’edizione 2024 del Cynara Festival, che si terrà a partire dal 20 aprile.

“Abbiamo scelto Vinitaly per mettere in luce il nostro evento clou”, ha dichiarato il sindaco Geraci, sottolineando come il vino si accoppi perfettamente con le specialità a base di carciofo.

Le ricette sono state abbinate ai pregiati vini Doc Monreale, creando una sinergia tutta siciliana.

Con grande entusiasmo, il sindaco anticipa un Cynara Festival ricco di eventi, giunto alla sua 42ª edizione, che attirerà a Cerda migliaia di visitatori pronti a scoprire e gustare le eccellenze locali.