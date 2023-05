Gli agenti della polizia municipale, durante il temporale di lunedì 15 maggio, hanno salvato un cane che si trovava in un terreno privato legato senza cibo e completamente zuppo a causa della pioggia.

I caschi bianchi del comando diretto da Marco Venuti sono andati in via Liegi a Carini dove hanno scoperto, grazie a diverse testimonianze, che l’animale si trovava così da oltre 24 ore e che ormai non riusciva più ad abbaiare.

Il magistrato di turno ha dato l’autorizzazione ad entrare nella proprietà provata e liberare l’animale che è stato rifocillato e dissetato. Sono in corso le indagini per risalire al proprietario che rischia una denuncia per maltrattamento di animale e una multa da mille a diecimila euro perchè privo di micro chip.

Foto d’archivio.