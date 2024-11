Un’intensa operazione di controllo del territorio si è svolta nella notte di sabato 16 novembre 2024 nei comuni di Carini, Cinisi e Terrasini.

L’attività, condotta dai Carabinieri della Compagnia di Carini con il supporto della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Sicilia e del Nucleo Cinofili di Palermo, ha portato alla denuncia di due persone: un 22enne di Capaci, trovato in possesso di un taglierino di grosse dimensioni, e un 35enne di Terrasini, fermato per guida in stato di ebbrezza.

Un servizio mirato contro degrado urbano e delinquenza giovanile

L’operazione si è concentrata lungo le principali vie di comunicazione e nelle aree della movida, con l’obiettivo di contrastare fenomeni di degrado urbano e criminalità giovanile. Durante l’attività, i militari hanno:

Identificato 100 persone , di cui due segnalate alla Prefettura di Palermo per uso personale di sostanze stupefacenti.

, di cui due segnalate alla Prefettura di Palermo per uso personale di sostanze stupefacenti. Controllato 37 veicoli, rilevando numerose violazioni al codice della strada.

Violazioni e sanzioni al codice della strada

L’operazione ha prodotto 51 contravvenzioni per un totale di 17.229 euro di sanzioni, con la decurtazione di 95 punti patente. Inoltre:

5 veicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo.

sono stati sottoposti a fermo amministrativo. 2 veicoli sono stati sequestrati.

sono stati sequestrati. Sono state ritirate 3 patenti di guida e 4 carte di circolazione.

Controlli nei locali: irregolarità in una pizzeria

Nel corso delle verifiche, con il supporto del personale specializzato del NAS di Palermo, sono state ispezionate due pizzerie. Una di queste è stata sanzionata per la presenza di 4 kg di alimenti non tracciabili, confermando l’attenzione dei Carabinieri anche sul fronte della sicurezza alimentare.

Un’operazione per garantire sicurezza e legalità

I controlli della Compagnia di Carini rappresentano un’importante azione preventiva per garantire la sicurezza nei territori di Carini, Cinisi e Terrasini. Con un’ampia gamma di verifiche, dal traffico veicolare alla somministrazione di alimenti, i Carabinieri hanno dimostrato un impegno costante nel contrastare situazioni di degrado e nel tutelare la legalità.