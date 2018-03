Carini, incendio in autofficina: gravemente ustionato il titolare

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Un incendio in un’officina meccanica in via F. Crispi nel Comune di Carini ha provocato gravi ustioni al titolare.

Giunti sul posto, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno trovato personale dei Vigili del Fuoco, intenti a spegnere le fiamme e dare soccorso al titolare dell’officina, G.P. 66enne di Carini rimasto gravemente ustionato.

L’uomo è stato trasportato presso il Civico di Palermo dall’elisoccorso del 118.

In merito alla dinamica indagano i Carabinieri della Compagnia di Carini e dell’Ispettorato del lavoro.