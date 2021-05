Ieri mattina, i Carabinieri della Stazione di Carini, supportati dal Nucleo Cinofili di Palermo, hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, A.M., 24enne del luogo già noto alle Forze dell’Ordine.

I militari, nel corso di una perquisizione nel suo domicilio, appena fuori dal centro abitato, hanno rinvenuto quasi 400 grammi di marijuana e un bilancino di precisione.

L’arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida; la droga, che immessa sul mercato al dettaglio avrebbe fruttato fino a 2000 euro, è stata trasmessa al laboratorio del Comando Provinciale per le analisi di rito.