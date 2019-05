Carini, rimprovera un uomo che getta la spazzatura dall’auto e viene investito: 27enne ricoverato in ospedale

Connect on Linked in

Il senso civico è costato caro ad un operaio di 27 anni che, dopo aver visto un uomo che stava gettando un sacco di spazzatura dalla sua auto, lo ha rimproverato criticando il gesto invicile.

Per tutta risposta l’automobilista è tornato indietro a velocità ed ha investito il giovane , Giuseppe Cuccì di 27 anni , che stava effettuando lavori per l’Enel in via Vespucci a Carini in provincia di Palermo.

Per il ragazzo la prognosi è di 40 giorni, i medici hanno diagnosticato numerose fratture. Il ragazzo è stato operato nella notte all’ospedale Villa Sofia di Palermo .

Grazie al sistema di videosorveglianza installato in paese, i vigili urbani diretti dal comandante Marco Venuti sono riusciti a risalire al numero di targa della Citroen C4 nera che aveva anche lo specchietto rotto.

L’auto risultava appartenere ad una ditta di Castelvetrano. Ai vigili urbani e ai carabinieri poi è arrivato il documento di chi era alla guida in quel momento.

Dell’uomo in Sicilia non c’era più traccia. E’ stato ritrovato a Milano. Pare che si sia consegnato ai militari del capoluogo lombardo l’accusa potrebbe essere di tentato omicidio.

Foto d’archivio