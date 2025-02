Un grave episodio di criminalità ha scosso la città di Carini, dove un uomo di 44 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Monreale con l’accusa di detenzione e porto illegale di arma da fuoco, munizioni e minaccia aggravata. L’uomo avrebbe esploso cinque colpi di pistola contro l’abitazione della sorella, di cui due ad altezza uomo.

La dinamica della sparatoria

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 44enne palermitano sarebbe giunto a Carini in auto, accompagnato da un individuo tuttora non identificato. Una volta raggiunta l’abitazione della sorella, l’arrestato avrebbe richiamato l’attenzione della donna, che si trovava in casa con i due figli di 18 e 3 anni.

L’uomo avrebbe poi chiesto di parlare con il marito della sorella, assente al momento dei fatti. Subito dopo, ha estratto una pistola a tamburo e sparato cinque colpi: due di questi proiettili hanno colpito la finestra del bagno al piano terra e la facciata anteriore dell’edificio, fortunatamente senza causare feriti.

L’intervento dei Carabinieri di Carini e Monreale

Ricevuta la segnalazione dell’accaduto, i militari della Compagnia di Carini sono intervenuti immediatamente, effettuando i primi rilievi tecnici e recuperando le ogive che avevano impattato contro l’abitazione. Nel frattempo, dalla testimonianza della vittima e dalle prime informazioni raccolte, è emerso che il 44enne potrebbe aver fatto ritorno verso Monreale.

La collaborazione tra le Stazioni di Carini, Monreale, Villagrazia di Carini e il Nucleo Operativo e Radiomobile (N.O.R.M.) della Compagnia di Carini ha permesso di localizzare rapidamente il sospettato in una nota attività di ristorazione di street food a Monreale.

La perquisizione e l’arresto

Durante la perquisizione personale e veicolare, i Carabinieri hanno rinvenuto sotto il sedile del conducente una pistola con matricola abrasa, ritenuta l’arma utilizzata per la sparatoria, oltre a 4.100 euro in contanti.

Successivamente, i militari della Stazione di Monreale, con il supporto del Nucleo Cinofili di Palermo-Villagrazia, hanno esteso le ricerche nell’appartamento dell’uomo. Grazie al fiuto di Vera, cane addestrato alla ricerca di armi e munizioni, sono state rinvenute diverse cartucce di vario calibro nascoste nella camera da letto.

Detenzione in attesa di convalida

Il 44enne è stato trasferito presso la Casa Circondariale Pagliarelli di Palermo, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’udienza di convalida dell’arresto.

L’operazione, frutto di un intenso lavoro di squadra, conferma l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel garantire la sicurezza dei cittadini e nel contrastare ogni forma di criminalità.