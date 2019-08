Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Si infittisce il mistero del cadavere nudo e senza documenti trovato in una body bag nelle campagne di Carlentini.

Il cadavere presenta evidenti segni di due fori nella parte sinistra del costato.

Il sacco è stato trovato dietro un cancello chiuso a ridosso di un muro. La vittima ha una età tra i 50 e 55 anni e il sacco è simile a quelli utilizzati dai medici legali per conservare le salme in obitorio. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Augusta e della stazione di Carlentini con il coordinamento del sostituto procuratore di Siracusa, Salvatore Grillo.

Il cadavere era stato abbandonato da almeno quattro giorni. Secondo gli investigatori potrebbe trattarsi persona non del luogo poiché finora non risulterebbero denunce di scomparsa in questa zona nord.

I fori nel fianco del corpo potrebbero essere riconducibili a due proiettili ma potrebbe anche trattarsi del processo di decomposizione del corpo rimasto alcuni giorni sotto il sole. Si tratta di domande a cui solo l’autopsia potrà fornire delle risposte.

Fonte: lasicilia.it

( https://www.lasicilia.it/news/siracusa/275204/carlentini-il-mistero-dei-due-fori-nel-fianco-del-cadavere-trovato-nel-sacco.html )