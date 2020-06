Caronia, controlli ambientali dei Carabinieri: un allevatore denunciato

Connect on Linked in

Nei giorni scorsi, nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto dei reati ambientali, i Carabinieri della Stazione di Caronia, coadiuvati dal Nucleo Investigativo Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale dei Carabinieri Forestali – Centro Anticrimine Natura di Catania, hanno denunciato una persona alla Procura della Repubblica di Patti (ME) per i reati di getto pericoloso e gestione illecita di reflui zootecnici.

In particolare, i militari dell’Arma, a seguito di verifiche svolte con l’ausilio del personale Veterinario dell’ASP del Distretto di Sant’Agata di Militello (ME), hanno accertato che un commerciante di animali, in un fondo di sua proprietà sito in prossimità di abitazioni residenziali, deteneva tre equini ed alcuni volatili ed avicoli senza rispettare le norme in materia di gestione dei sottoprodotti di origine animale i cui effluvi maleodoranti causavano molestie di natura olfattiva, più volte segnalate dai residenti alla locale Stazione Carabinieri.

L’uomo pertanto è stato denunciato, in stato di libertà all’A.G., poiché ritenuto responsabile i reati di getto pericoloso e gestione illecita di reflui zootecnici, connessi alla gestione della sua azienda zootecnica. Inoltre, i controlli sono stati estesi anche al suo negozio di vendita di animali laddove sono state accertate violazioni amministrative per l’omessa compilazione dei registri di detenzione degli animali a seguito del quale sono state elevate sanzioni amministrative per l’ammontare di 10.000 euro .