La carta prepagata Revolut nasce nel 2015, cambiando il modo di gestire il proprio denaro, grazie alla presenza di strumenti bancari tradizionali e servizi adatti all’evoluzione digitale. In questa guida andremo a considerare come funziona, i suoi costi e quali sono i vantaggi.

Come funziona la carta Revolut Visa o Mastercard

La carta Revolut è un prodotto smart, ciò significa che avrai il vantaggio di gestirla attraverso un’applicazione che potrai scaricare su tutti i dispositivi, sia iOS sia Android.

È una prepagata con IBAN inglese, e in quanto tale disporrai di tutte le funzionalità di un conto corrente ordinario: dai bonifici SEPA a quelli esteri al pagamento di utenze e di bollette, dalla domiciliazione bancaria alla possibilità di far accreditare il tuo stipendio o la pensione.

In quanto prepagata la carta Revoluta Visa o Mastercard non è collegata a un conto corrente, ma dispone di un proprio saldo indipendente, che dovrai ricaricarlo. Ciò significa che potrai effettuare una transazione solo ed esclusivamente se l’importo di spesa è presente sulla tua carta.

Inoltre la Revolut aderisce al circuito VISA o Mastercard e potrai quindi utilizzarla per effettuare acquisti presso gli e-commerce, compare prodotti in un negozio reale, oppure prelevare denaro presso tutti gli ATM in Europa e all’estero.

In quanto prodotto digitale, prevede una versione virtuale che potrai aggiungere con semplici passaggi sul wallet del tuo smartphone , utilizzando i sistema di Apple Pay e Google Pay per effettuare i pagamenti.

Come richiederla

La procedura per ottenere la carta Revolut è intuitiva e può essere eseguita direttamente dal tuo smartphone, scaricando l’app apposita di Revolut. Di seguito indichiamo i principali passaggi.

1) Installare l’applicazione

Una volta effettuato il download, dovrai avviare l’app. A questo punto ti verrà richiesto di inserire il numero di cellulare e di verificarlo, in modo da permetterti l’accesso a Revolut.

2) Inserire i dati

Dovrai compilare il modulo online, introducendo le tue informazioni personali. Prima di passare alla fase successiva ti verrà richiesto di scattare una foto del tuo documento di riconoscimento valido e allagarla.

3) Verificare l’identità

In pieno rispetto della normativa anti riciclaggio, ti verrà richiesto di effettuare una verifica dell’identità attraverso un video selfie. La procedura è semplice, dato che dovrai inquadrare il tuo viso attraverso la webcam del cellulare: l’immagine verrà confrontata con quella del documento che hai allegato.

4) Richiedere la carta

A questo punto avrai la possibilità di richiedere la tipologia di piano economico che più rispecchia le tue esigenze. La carta prepagata Revolut si presenta in quattro versioni:

• Standard

• Plus

• Premium

• Metal

La tessera verrà inviata presso l’indirizzo di residenza entro un massimo di 7 giorni lavorativi.

5) Attivare la carta

Per motivi di sicurezza, al fine di tutelare le tue informazioni bancarie, la carta prepagata Revolut dovrà essere attivata. La procedura è semplice, dato che ti basterà accedere all’app e scegliere l’opzione Attiva Carta. A questo punto ti verrà richiesto di inserire il numero di 16 cifre presente sul fronte della tessera, il codice di sicura e quello dispositivo che identifica la carta stessa. Il passo finale, una volta confermata l’operazione, è quello di stabilire un pin di quattro cifre da inserire per effettuare i pagamenti e i prelievi.

6) Il primo prelievo

Per iniziare a operare con la carta prepagata Revolut, dovrai effettuare un primo prelievo presso uno sportello bancomat.

Quanto costa la carta prepagata Revolut



La carta Revolut Standard è gratuita, senza costi di attivazione, ma dovrai affrontare solo una spesa iniziale per la spedizione della versione reale che è pari a 6 €. Avrai la possibilità di effettuare tutti i pagamenti in euro senza commissioni, sia online sia presso i pos degli esercenti, e di eseguire cambi in valuta senza spese aggiuntive fino a un massimo di 1000 € all’anno. Per ciò che riguarda i prelievi agli ATM non si applicano costi se non superi l’importo di 200 € al mese.

La versione Plus prevede un costo di 2,99 € al mese, con una spedizione della carta reale gratuita. Come nella versione precedente potrai effettuare prelievi presso tutti gli sportelli bancomat gratuitamente se vengono eseguiti in euro o in sterlina e con un importo mensile che non deve superare i 200 €.

Per richiedere la versione Premium non dovrai affrontare costi di invio della carta o di attivazione, ma è previsto un canone mensile di 7,99 € al mese. Si prevedono tutti i vantaggi delle versioni precedenti, ma potrai effettuare prelievi senza commissioni fino a un tetto massimo di 400 € e inoltre disporre di un cambio delle valute in modo gratuito fino ai 2.500 € all’anno.

Infine, la versione Metal prevede un costo di 13,99 € al mese con prelievi se non superi l’importo di contati di 800 € al mese e la possibilità di effettuare operazioni in una delle 30 valute presenti sulla carta in modo illimitato.

I vantaggi della carta Revolut

Scegliere la carta prepagata Revolut ti offre numerosi vantaggi. Di seguito ti indichiamo i principali.

Gestione: disporrai di un’app attraverso cui controllare tutti i movimenti e il saldo, oltre alla possibilità di gestire diversi servizi. Infatti avrai la possibilità di accedere a statistiche sui tuoi acquisti, stabilire di mettere da parte del denaro per raggiungere un obiettivo e fissare dei limiti di spesa.

• Carta aggiuntiva minori: in base alla tipologia di piano avrai potrai richiedere anche una o più carte aggiuntiva per i minori.

• Coperture per le attività quotidiane: la versione Plus prevede una protezione per gli acquisti fino ai 1000 € all’anno e una per dei biglietti. Inoltre avrai la possibilità di richiedere un rimborso per i resi. Le versioni Premium e Metal dispongono anche di una copertura per gli acquisti, rispettivamente di 2.500 € e 10.000 € all’anno, oltre alla possibilità di avere un’assicurazione sul tuo smartphone.

• Polizze viaggi: per la sottoscrizione dei conti Premium e Metal disporrai di un’assicurazione medica in viaggio, di un rimborso un caso di ritardo degli aerei e per la perdita del bagaglio.

• Compravendita criptovalute: tutte le tipologie di carte prepagate Revolut ti offrono l’opportunità di operare con la compravendita delle criptovalute.

• Interessi sui risparmi: infine potrai disporre di un interesse sui soldi che avrai messo da parte, con un range tra lo 0,3% del conto Plus allo 0,65% della versione Metal.

Le opinioni e le recensioni dei clienti

Un prodotto smart e che si adatta a tutte le esigenze dei clienti sono le parole più frequenti che ricorrono più spesso all’interno delle recensioni sui siti specializzati in prodotti finanziari.

In particolare le opinioni dei clienti sono concordi nel valutare la carta prepagata Revolut funzionale e con un numero impressionate di servizi, adatti a semplificare le attività quotidiane, ma anche ad offrire ottime opportunità di investimento. Infine è indispensabile per chi viaggia, grazie alla presenza di assicurazioni e alla possibilità di disporre di diverse valute.