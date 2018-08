Caso Diciotti, provocazione del sindaco di Messina: “Mettiamo i migranti nelle baracche”

Connect on Linked in

Una provocazione che lascerà decisamente il segno quella pubblicata sul proprio profilo social da parte del sindaco di Messina Cateno De Luca.

Il primo cittadino della città dello stretto, in merito al caso della nave Diciotti, ha infatti proposto scritto su Facebook: “Posso fare una proposta? Mandiamo i baraccati negli alberghi e i migranti nelle baracche?

Non sarebbe giusto dopo 110 anni dare un tetto dignitoso ai messinesi e tenere qualche anno i migranti nelle baracche? Ma una cosa del genere farebbe indignare tutto il mondo e i benpensanti. Nessuno mi ha avvertito dell’arrivo dei migranti all’hotspot di Messina – aggiunge De Luca – Vuol dire che i sindaci sono buoni solo per prendersi le denunce per le scuole prive di verifica sistemica e prive delle elementari norme antincendio mentre sulle politiche di ammasso dei migranti non hanno alcun diritto di parola.

Mi chiedo perché oltre 10 mila persone possono continuare a stare nelle baracche sotto l’amianto con bambini che giocano tra le fogne e i ratti ed i migranti possono stare in strutture migliori ivi incluso gli alberghi”- conclude il messaggio provocatorio del sindaco di Messina.

Di Pietro Geremia