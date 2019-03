Castelbuono, pullman pieno di studenti sbanda e finisce fuori strada: ferito l’autista

Print This Post

“Stanno tutti bene, ad occhio credo neanche un graffio. Grazie a Dio la cosa più importante. Ho assistito a un miracolo”.

Così in una nota, l’assessore al Turismo di Castelbuono, Dario Guarcello, è intervenuto sull’incidente verificatosi in contrada San Giovanni sulla statale 286.

Sull’episodio stanno indagando i carabinieri della stazione di Cefalù che hanno avviato le indagini per stabilire le dinamiche che hanno portato un autobus della ditta Sais, pieno di studenti, a perdere il controllo all’altezza del chilometro 11 per poi finire oltre un muretto di contenimento.

Fortunatamente, tranne il forte spavento, tutti gli studenti sono rimasti illesi e solo l’autista è rimasto leggermente ferito e per questo trasportato in ospedale per accertamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato

Foto d’archivio