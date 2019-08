Print This Post

Militari della Capitaneria di Porto di Trapani coordinati dalla procura della repubblica hanno denunciato cinque titolari di concessioni demaniali nella spiaggia di Guidaloca a Castellammare del Golfo e sequestrato 600 lettini e 300 ombrelloni.

L’operazione «Wild Beach» è stata disposta dal nucleo della polizia giudiziaria della Guardia costiera per l’occupazione abusiva dell’arenile che limitava la libera fruizione degli spazi pubblici con un guadagno indebito per i concessionari e un mancato introito per l’erario.

L’operazione ha consentito di restituire ai bagnanti circa 4 mila metri quadrati di spiaggia. L’occupazione della spiaggia rendeva anche difficili le operazioni di soccorso.

Fonte: gds.it

( https://trapani.gds.it/articoli/cronaca/2019/08/12/castellammare-sequestrati-in-spiaggia-600-lettini-e-300-ombrelloni-a20db19d-20a8-4ecd-bff8-4cdead6f4c5c/ )