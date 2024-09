Un uomo di 35 anni, C.L.C., residente a Casteltermini, è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito verbalmente e fisicamente un maresciallo dei carabinieri all’interno di un bar cittadino.

L’episodio è iniziato con un gesto di cortesia, ma si è rapidamente trasformato in violenza.

Ricostruzione dei fatti

Secondo le prime ricostruzioni, i due si sarebbero salutati cordialmente nel locale. C.L.C. avrebbe tentato di offrire la cena da asporto al militare, che però ha rifiutato educatamente e si è diretto verso la sua autovettura.

A quel punto, l’uomo ha reagito con insulti pesanti e minacce: “Non mi devi guardare, pezzo di m****, bastardo, ti ammazzo!”. La situazione è degenerata quando il 35enne ha schiaffeggiato il maresciallo e ha cercato di allontanarsi.

Il militare ha ordinato l’alt per procedere con l’identificazione, ma C.L.C. è salito sulla propria auto e, nel tentativo di fuggire, ha quasi investito il carabiniere, che è riuscito a evitare l’impatto, ma si è procurato una distorsione al ginocchio.

Arresto e provvedimenti legali

Dopo l’incidente, il 35enne è stato arrestato. Si è avvalso della facoltà di non rispondere e ha nominato come difensore l’avvocato Antonino Gaziano. Inizialmente posto ai domiciliari, il Giudice per le indagini preliminari (GIP) ha convalidato l’arresto, disponendo l’obbligo di firma.