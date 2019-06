Casteltermini, festa del Taratatà: migliaia di persone in piazza a sostegno della festa(Video)

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Nonostante l’annullamento della secolare festa del Taratatà, il paese di Casteltermini ha risposto con un lungo e partecipato momento di preghiera in piazza, oltre la commovente​ celebrazione Eucaristica della mattina tenutasi nella chiesa Madre.​

Una nostra lettrice ci scrive quanto segue : “Non capisco come mai non si parla del bene ma solo di ciò che di male accade.​ Se qualche giorno fa mi ero sentita umiliata – commenta Anna Maria Falletta – oggi mi sento orgogliosa di come il paese ha reagito. Spero che ne parliate”.

Sotto un video della piazza gremita di gente a sostegno della manifestazione.