Casteltermini, furto all’interno di un supermercato: indagini in corso

Rubati dei soldi custoditi in un armadietto.

Sono entrati in azione durante le ore notturne di Lunedì scorso intrufolandosi all’interno del supermercato Fortè, situato in contrada Curma a Casteltermini, attraverso una finestra andando direttamente verso un armadietto che conteneva dei soldi in contanti riuscendo indisturbatamente a portarli via.

L’indomani, i dipendenti del supermercato, accorgendosi del furto hanno avvisato i carabinieri della locale stazione che con la cooperazione dei colleghi di Cammarata hanno avviato le indagini per cercare di risalire agli autori del furto.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato