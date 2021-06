“Un volto nuovo per la caserma dei carabinieri di Casteltermini. Abbiamo formalmente finanziato il risanamento di questo strategico presidio di legalità della provincia di Agrigento, investendo ben 160mila euro di fondi del Patto per il Sud”.



Lo rende noto l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, a seguito della pubblicazione del decreto di finanziamento per la ristrutturazione della caserma dei carabinieri del Comune di Casteltermini (Ag).



“Prosegue su tutto il territorio siciliano – aggiunge Falcone – la strategia del Governo Musumeci di rilancio e tutela del patrimonio pubblico destinato a ospitare le forze dell’ordine, la prima garanzia di sicurezza per ogni cittadino. Entro sei mesi il Comune dovrà mandare in gara e affidare i lavori, così da consegnare ai cittadini la caserma finalmente ristrutturata entro la prossima estate”.