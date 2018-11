Castelvetrano, arrestato 24enne tossicodipendente che minacciava i medici del Sert

Gli uomini della polizia di stato i Castelvetrano hanno arrestato D.S., un 24enne del luogo, per resistenza ad incaricato di pubblico servizio e per essersi sottratto alle analisi cliniche prescritte.

A quanto pare il giovane, che si trova in cura per la tossico dipendenza, si era presentato al Sert di Castelvetrano iniziando ad urlare con fare minaccioso ai medici di non voler più fare gli esami del sangue.

D.S. si era recato presso il nosocomio per presentarsi al servizio tossico-dipendenze per il trattamento sostitutivo della sua dipendenza patologica da sostanze psico-attive illegali ma, una volta arrivato, ha iniziato dunque ad andare in escandescenze mettendo in serio pericolo l’intero reparto. Solo l’intervento tempestivo dei poliziotti ha permesso di riportare la calma nell’ospedale, permettendo l’arrestato del giovane.

Di Pietro Geremia