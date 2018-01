Castelvetrano, furto nella sede della Cri sito in immobile confiscato alla mafia

Print This Post

“Un vile gesto contro chi si spende ogni giorno per il nostro territorio. Siamo amareggiati dell’accaduto ma niente ci fermerà dal portare avanti i nostri principi e le attività per la collettività”.

Sono queste le parole scritte in una nota dai responsabili del comitato territoriale di Castelvetrano della Croce Rossa Italiana.

Nella notte tra venerdì e sabato infatti, è stato compiuto un furto all’interno nella sede della Croce Rossa Italiana, in viale Autonomia siciliana, nella zona artigianale di Castelvetrano, in un ex caseificio sequestrato a Mario Messina Denaro, cugino del latitante Matteo Messina Denaro.

Nel corso di un sopralluogo i militari hanno accertato che sono stati forzati alcuni infissi e un’auto che era priva di batteria. Ancora da quantificare i danni. Le indagini si svolgono a 360 gradi mentre i carabinieri attendono da parte dei volontari della Croce rossa l’inventario di ciò che è stato rubato.

Solidarietà alla Croce rossa italiana intanto sta giungendo da altre associazioni.

Di Pietro Geremia