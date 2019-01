Connect on Linked in

Lavorava come barman in un hotel.

Antonio Vilardi di 23 anni, corleonese ma residente a Contessa Entellina stava rientrando da una serata quando lungo la SS 115, per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri, la sua Fiat Punto ha perso aderenza con l’asfalto finendo per ribaltarsi scaraventando il giovane fuori dall’abitacolo.

Per il 23enne purtroppo non c’e’ stato nulla da fare, è morto sul colpo.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato

Foto d’archivio