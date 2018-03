Castelvetrano, scoppia la polemica per la celebrazione della messa al circo Togni

Print This Post

Una vera e propria polemica è scoppiata sui social in seguito alla celebrazione della santa messa dentro il tendone del circo Lidia Togni.

Dopo essere stato invitato presso il tendone infatti, il parroco della chiesa di Santa Lucia di Castelvetrano, nella provincia di Trapani, don Baldassarre Meli ha celebrato la funzione religiosa alla presenza dei circensi arrivando inoltre a benedire gli animali.

Dopo la funzione religiosa, il sacerdote è stato quindi preso di mira sul social di Facebook per essersi presentato all’interno del circo, accuse che don Meli, distintosi per l’impegno sociale arrivando a ricevere anche diverse minacce, ha rispedito al mittente sottolineando che i circensi sono fedeli come tutti e che la loro vita è piena di sacrifici, ed è quindi suo dovere stare accanto a chi si sacrifica.

Di Pietro Geremia