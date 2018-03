Castelvetrano, ucciso un cucciolo e scomparsi nel nulla 6 cani

Connect on Linked in

Continua quella che si può considerare come una vera e propria mattanza di cani randagi all’interno del territorio siciliano. L’ultimo in ordine di tempo è accaduto a Marinella di Selinunte in provincia di Trapani, a pochi passi dal parco archeologico della zona, dove due cuccioli sono stati presi di mira da sconosciuti.

Nel dettaglio, sembra che i due cagnolini siano state le vittime di uno scempio in piena regola dal quale, fortunatamente, almeno uno è riuscito a salvarsi, mentre per l’altro non c’è stato nulla da fare.

Il cucciolo rimasto in vita è stato soccorso e salvato dai volontari dell’EMPA, l’Ente Nazionale Per La Protezione Degli Animali. I due animali facevano parte di una cucciolata di 8, ma i loro “fratellini”, insieme ai due cani adulti sembrano scomparsi nel nulla. Non è il primo caso di avvelenamento di animali e soprattutto di cani nella frazione di Marinella di Selinunte, dove sono tutt’ora in corso le ricerche per identificare i colpevoli.

Di Pietro Geremia