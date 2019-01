Castrofilippo, 77enne intossicata da perdenza di gas: sgomberato il palazzo

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Evitata una tragedia. Ieri mattina, in una palazzina situata in via Boris Giuliano, un’anziana 77enne è rimasta intossicata dalla fuga di gas proveniente da una bombola.

I vicini di casa, sentendo l’odore acre che aveva ormai raggiunto l’intero palazzo, hanno avvertito i Vigili del Fuoco che si sono precipitati sul posto facendo sgomberare il palazzo per poi metterlo in sicurezza evitando così una probabile esplosione che poteva avere gravi risvolti.

La signora, in preda a forti giramenti di testa e nausea, è stata successivamente curata dal personale del 118.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato