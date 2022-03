“Castrofilippo dedica la giornata dell’8 marzo alle donne dell’Ucraina. Madri, mogli, che vivono momenti di terrore e di sofferenza a causa di una guerra assurda. Costrette a fuggire via dalla loro terra per garantire un futuro migliore ai propri figli. Ed anche il nostro comune seppur piccolo accoglierà prossimamente profughi che giungono da queste terre”. Con queste parole, stamattina, il sindaco di Castrofilippo Franco Badalamenti, ha aperto una manifestazione che si è tenutata in paese in occasione della ricorrenza dell’8 marzo. Iniziativa che ha avuto come protagonisti gli studenti della scuola media Paolo Balsamo. Inaugurato anche un monumento dedicato alle donne realizzato da Luigi Carlino, tornato nel paese d’origine dei suoi genitori dopo essere nato, cresciuto ed aver lavorato in Belgio. Presenti, il vice sindaco Angela Maria Acquista, gli assessori Tatiana Pletto, Salvatore Alessi, Antonio Sedita, il presidente del consiglio comunale Salvatore Graci e la consigliera comunale Maria Fanara. In queste settimane gli studenti della scuola media Balsamo sono stati impegnati, guidati dai loro insegnanti, in un progetto che ha avuto come tema centrale il ruolo della donna nella storia della società. Stamattina tramite disegni, elaborati scritti e momenti musicali hanno messo in pratica quanto appreso durante le lezioni. L’iniziativa è stata fortemente voluta e patrocinata dall’amministrazione comunale di Castrofilippo.