Resistenza a pubblico ufficiale, con quest’accusa i carabinieri della stazione di Castrofilippo hanno arrestato e tradotto in carcere ad Agrigento un giovane 25 enne di nazionalità romena per aver dapprima infastidito alcuni passanti per poi successivamente aggredire e ferire uno di loro che tentava di allontanarlo.

La vittima è stata trasportata presso l’ospedale Barone Lombardo di Canicattì per le cure del caso con una prognosi di 15 giorni.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato