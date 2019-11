Castrofilippo, ciclisti vengono travolti da auto: indagano i carabinieri

Connect on Linked in

Una giornata da dimenticare quella appena trascorsa a Castrofilippo, paese in provincia di Agrigento.

Durante quello che sarebbe iniziato come un tranquillo giorno di allenamento, sembra che tre ciclisti in sella ai propri veicoli a due ruote siano stati travolti in via Nazionale da un uomo sulla trentina a bordo della propria auto.

Una volta avvento il sinistro stradale, i ciclisti sarebbero starti immediatamente trasportati presso il pronto soccorso dell’ospedale dove fortunatamente pare non siano in pericolo di vita.

Sulle cause che hanno portato l’uomo ad investire gli sportivi hanno aperto un’inchiesta gli uomini dell’arma dei carabinieri.

Di Pietro Geremia