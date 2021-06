“Cittadini al lavoro”. E’ questo il progetto che il comune di Castrofilippo ha messo in campo con un duplice obiettivo: dare occupazione seppur temporanea a persone bisognose e nello stesso tempo garantire servizi alla comunità. Per due mesi, infatti, sette disoccupati dopo che verranno raccolte le domande di adesione, il termine scade il 21 agosto, e sarà stilata una graduatoria, verranno avviati al lavoro dall’amministrazione comunale ed in cambio percepiranno uno stipendio.

I disoccupati saranno impiegati in lavori di manutenzione in strutture comunali e nel territorio, nella salvaguardia e la manutenzione del verde pubblico, pulizia degli uffici comunali, pulizia del centro abitato, collocazione della segnaletica stradale ed in ogni altra attività che l’amministrazione comunale ritenga utile promuovere in base alle esigenze del territorio, purchè consenta l’inserimento sociale ai soggetti che sono chiamati ad espletarla.

Gli interessati dovranno presentare una domanda disponibile presso l’ente ed una serie di documenti come il certificato di disoccupazione e quello Isee. “Si tratta- ha detto il sindaco Francesco Badalamenti- di dare un concreto contributo alle famiglie del nostro paese che si trovano in serie difficoltà economiche. Allo stesso tempo- conclude Badalamenti- a trarne beneficio sarà l’intera comunità con una serie di servizi che spesso non possono essere realizzati per mancanza di personale a disposizione dell’ente”.