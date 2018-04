Castrofilippo, Comune premiato per dati positivi nella raccolta “Porta a porta”

Connect on Linked in

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato del comune di Castrofilippo in merito ai risultati positivi della raccolta differenziata.

“Castrofilippo ha raggiunto la percentuale del 73% per cento, “risultato che rappresenta un punto di partenza e non di arrivo, ottenuto con il sistema cosiddetto della raccolta ‘porta a porta’ .

Una giornata importante quella del 12 aprile 2018 per la nostra comunità, per tutti i cittadini che hanno contribuito con responsabilità e senso civico a far entrare il nostro paese nella ristretta cerchia dei comuni virtuosi italiani rispetto al tema della gestione dei rifiuti, Castrofilippo sarà premiato come comune più virtuoso nella raccolta differenziata.

Ringrazio tutti i cittadini, grazie per quello che avete fatto e per tutto quello che farete, insieme a noi, per migliorare ancora”.

Ci siamo rimboccati le maniche ed abbiamo organizzato un sistema efficiente, certamente migliorabile, di raccolta differenziata che ci ha permesso di essere in linea con le migliori esperienze nazionali e ridurre il costo della bolletta del 10% .

Stiamo valutando di ridurre il costo del servizio di un ulteriore 10%circa . Ringrazio anche per questo gli operatori per il lavoro svolto e che continueranno a svolgere . Adesso, però, non possiamo fermarci, abbiamo il dovere di continuare a migliorare, lavorando ancora di più!”

Riccardo Serravillo, vice sindaco di Castrofilippo