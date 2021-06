Concluso lo screening avviato dall’amministrazione comunale di Castrofilippo per accertare quale sia la diffusione del Covid 19 in paese. Degli oltre 300 test rapidi effettuati dall’ente sono emersi cinque casi di cittadini positivi al virus poi confermati dai tamponi molecolari eseguiti dall’Asp di Agrigento.

Un sesto caso, risultato positivo al test rapido ha avuto successivamente esito negativo al tampone di verifica. Tra i nuovi positivi accertati, soltanto uno è risultato con lievi sintomi. La campagna di screening avviata dall’ente guidato dal sindaco Franco Badalamenti, proseguirà nei prossimi giorni.

“Vogliamo ringraziare- dicono il sindaco Franco Badalamenti e l’assessore Tatiana Pletto- i volontari della protezione civile “Giubbe Verdi” di Castrofilippo, che in maniera disinteressata, ed esponendo a rischio anche la propria persona, hanno costantemente lavorato per l’interesse dell’intera comunità Castrofilippese.

L’amministrazione rimane a disposizione per l’attività di screening, che, sebbene vi è volontà di portare avanti, la stessa deve essere indirizzata – aggiungono alle situazioni di gestione della crisi contagio e per situazioni di necessità, e non per richieste prettamente personali che potrebbero essere risolte privatamente. E’ interesse, infine,- concludono Badalamenti e Pletto- sottolineare che le scuole ad avviso dei medici dell’ASP risultano il posto più sicuro per i ragazzi, viste tutte le cautele adottate”.