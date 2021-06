Il sindaco di Castrofilippo, Francesco Badalamenti, ha comunicato alla città due nuovi casi di Coronavirus, si tratta di un uomo e di una donna, entrambi tornati dall’estero, i 2 casi non hanno alcun collegamento tra loro e non sono familiari .

” L’Asp di Agrigento mi ha appena comunicato che nella nostra città si registrano due casi di persone positive al Covid 19. Si tratta di un uomo e di una donna, entrambi tornati dall’estero. Sono asintomatici ed attualmente in isolamento domiciliare presso le proprie abitazioni. Li ho sentiti telefonicamente rassicurandomi delle loro condizioni di salute che non destano particolari preoccupazioni.

Entrambi, dopo essere rientrati a Castrofilippo si sono posti in quarantena e non hanno avuto contatti con altre persone. Non è quindi il caso di creare allarmismi e soprattutto di avviare una caccia alle streghe per conoscere necessariamente la loro identità. Dispiace che Castrofilippo, dopo avere superato indenne la fase del picco dei contagi, oggi faccia registrare due persone positive al Covid 19. Questo significa, non abbassare la guardia, usare i dispositivi di protezione: guanti, mascherine, disinfettare le mani spesso con igienizzante, mantenere il distanziamento sociale, evitare assembramenti nei locali pubblici. Voglio rassicurare tutta la popolazione che la situazione è sotto controllo.

Questi due casi devono farci riflettere affinchè tutti noi possiamo tornare ad osservare quelle norme che possano dare serenità alla nostra comunità. Non dobbiamo dimenticare che il Covid 19 ancora circola tra di noi ma soprattutto non esiste una cura ed un vaccino che lo abbia sconfitto in maniera definitiva. Tutte le attività programmate da questa amministrazione comunale continueranno nella norma” . Il sindaco Francesco Badalamenti