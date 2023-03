La Coalizione castrofilippese formata dai quattro gruppi politici e rappresentata dai propri esponenti: Antonio Sedita, Totó Graci, Carmelo Baio e Michele Brucculeri; dopo svariate interlocuzioni, ha sancito di convergere le proprie energie politiche ed in maniera unanime, circa la candidatura a Sindaco dell’Architetto Totó Gioacchino Baio.

Tale scelta emerge dalle indiscusse doti umane, del neo candidato Sindaco di Castrofilippo, in quanto nettamente riconosciuta da tutti i quattro gruppi in lui la persona giusta che saprà portare lustro ad una cittadinanza che merita le migliori qualità e le migliori risorse per un sempre più necessario sviluppo territoriale.

“La fiducia riposta nella mia persona con la proposta della mia candidatura a Sindaco nella mia amata Castrofilippo è certamente per me motivo di profondo orgoglio – dichiara l’Arch. Totó Baio – l’affetto che mi lega al nostro paese è descrivibile, forse, come quello di un figlio con un padre. Ricordi, tradizioni e cultura popolare castrofilippese scorrono nelle mie vene da sempre, e poter avere l’onore di servirla e rappresentarla non può che emozionarmi profondamente.

Ringrazio e colgo l’occasione, oltre che per dichiarare massima lealtà, correttezza ed onestà politica, ai gruppi politici e a tutta la popolazione, per questa nuova avventura elettorale, per precisare che la mia proposta elettorale si fonda sui valori come quello della Famiglia e della correttezza culturale.

L’agricoltura è imprescindibile argomento che riguarda il nostro territorio, ed è li che abbiamo l’intenzione e la volontà di investire e di attrarre risorse preziose come quelle dei bandi europei, i PNRR e tante altre agevolazioni che devono necessariamente dare respiro ai nostri produttori agricoli.

Il rapporto con il previsto ritorno delle Province, con gli organi e gli assessorati regionali e nazionali saranno condotti “senza se e senza ma”, fondamentali per noi tutti.

Piano piano avremo modo di rendere edotti i cittadini del nostro ricco programma elettorale che stiamo attualmente stilando.

Sono fiero di essere Castrofilippese ed ancor più di essere Candidato Sindaco per il nostro popolo. Grazie a tutti per la possibilità concessami.”