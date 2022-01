La CARITAS DIOCESANA di Agrigento in Collaborazione la Rete Civica di Castrofilippo ha organizzato l’iniziativa AGGIUNGI UN PASTO A TAVOLA. 84 famiglie in stato di disagio e colpite dal Covid riceveranno nei prossimi giorni un sacchetto con generi di prima necessità e una cassa di acqua. Attualmente sono circa 180 le persone affette dal Coronavirus un numero alto se si considera che gli abitanti del piccolo centro in totale sono circa 3000.