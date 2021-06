Il comune di Castrofilippo mette a disposizione di un cittadino una borsa di studio per partecipare al Master di scrittura Strada degli Scrittori- Treccani- Cultura sul tema: “le parole della Pandemia”. Il Master si svolgerà al Teatro Pirandello di Agrigento dal 28 giugno al 4 luglio prossimi. Si tratta di una iniziativa fortemente voluta dal sindaco Franco Badalamenti e dall’assessorato alla Cultura guidato da Tatiana Pletto. “Tutti i cittadini di Castrofilippo che abbiano compiuto i 14 anni di età- spiega l’assessore Pletto- possono inoltrare la loro adesione compilando un modulo prestampato che si trova sul sito internet dell’ente ed inviandolo all’indirizzo mail: master2021@stradadegliscrittori.it allegando, inoltre, la documentazione che viene richiesta. In base al numero delle adesioni- conclude Pletto- si procederà al sorteggio con comunicazione da parte dell’ente all’assegnatario della borsa di studio”. “Spero- aggiunge il sindaco Franco Badalamenti- che siano in tanti a prendere questa occasione al volo e partecipare alla selezione per vivere sicuramente una esperienza importantantissimo dal punto di vista formativo”.