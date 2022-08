Il consigliere comunale di Castrofilippo, Carmelo Baio, eletto al Civico consesso con la lista civica” Siamo Castrofilippo” nelle elezioni amministrative del 2018, aderisce alla DC dell’ex presidente della regione siciliana Totò Cuffaro. Baio, 34enne castrofilippese, da anni è impegnato nella politica locale.

“Da amante della politica non potevo non confluire nella DC, unico partito con valori ed ideali che si presenterà alle urne delle regionali, come già fatto nelle recenti tornate elettorali in vari Comuni, con un’idea nella scheda elettorale – dichiara Carmelo Baio -. Da amante della politica, quindi, la scelta di aderire alla DC è stata quasi naturale e ringrazio il commissario Cuffaro per l’opportunità. Porto con me un bagaglio di esperienza che metterò a disposizione del partito e che voglio arricchire”.