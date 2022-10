Ieri sera è avvenuto a Castrofilippo l’incontro con la Democrazia Cristiana nuova.

L’Onorevole Carmelo Pace è stato accolto da numerosi sostenitori, dichiarando che Castrofilippo sia un portafortuna perché proprio ieri sera, in diretta, gli è stata annunciata la proclamazione di Onorevole.

Emozionato si pronuncia ringraziando tutti gli elettori per la fiducia,mettendosi a disposizione di tutte le cariche istituzionali ribadendo di puntare molto sulla città di Castrofilippo e sul gruppo di lavoro nato.

“Presenti Sempre” dichiara concludendo.

Erano presenti, prendendone parte, il dirigente di partito Giuseppe Nobile, il dirigente di partito provinciale Giuseppe D’orsi, la consigliera comunale di Castrofilippo Virginia Brucculeri, la responsabile donne DC di Canicattì Liliana Palumbo Piccionello e il consigliere comunale commissario coordinatore della DC nuova di Castrofilippo Carmelo Baio.

È quest’ultimo a fare gli onori di casa insieme alla consigliera Brucculeri, dichiarando con fermezza la scelta di puntare su Carmelo Pace vedendo in lui una figura umana che va oltre alla posizione politica, rendendosi orgoglioso del risultato ottenuto.

“Sta nascendo un gruppo formato da molti giovani dove in progetto ci saranno in primis i valori, gli stessi valori che il nostro partito insegna.”

Conclude il consigliere di essere a disposizione di tutta la comunità, aprendo le porte ad eventuali nuove adesioni perché l’obiettivo è di far crescere la Democrazia Cristiana nuova a Castrofilippo.