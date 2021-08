Il sindaco di Castrofilippo Franco Badalamenti chiede al commissario straordinario dell’Asp di Agrigento, Mario Zappia, di istituire con urgenza un centro per le vaccinazioni nella sua città. Badalamenti fa rilevare che “il comma 2 dell’art. 2 dell’Ordinanza n. 84 del 13 Agosto 2021 del Presidente della Regione Siciliana, dispone che “a decorrere dal 16 agosto 2021, in via continuativa e in pianta stabile fino al raggiungimento del target del 70% di vaccinati nel singolo Comune, le Aziende Sanitarie Provinciali provvedono a istituire una sede fissa di vaccinazione nei territori comunali in cui sia stata riscontrata l’adesione della popolazione alla campagna vaccinale inferiore al 60%”. Infatti, a Castrofilippo la percentuale della popolazione vaccinata ad oggi è del 55% mentre in paese si registra un aumento di contagi provocati dal virus. Il sindaco di Castrofilippo, infine, nella lettera inviata al commissario straordinario dell’Asp, al direttore sanitario dell’azienda ed all’assessorato regionale alla Salute si dice disponibile ad individuare e mettere a disposizione una sede da potere adibire a centro vaccinale per la somministrazione dei sieri anti covid 19.