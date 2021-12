Continuano ad aumentare nonostante la zona arancione i casi di Covid 19 a Castrofilippo. Alla data odierna sono 143 le persone che risultano essere contagiate dal virus. Alla stesso tempo oggi in paese sono state avviate le procedure per la comunicazione dei primi provvedimenti di fine isolamento. “Questo ultimo dato- dice il sindaco Franco Badalamenti- ci fa ben sperare per il futuro a condizione che si mantenga alto il livello di attenzione e si continuino a rispettare rigorosamente le regole di prevenzione della diffusione dell’epidemia. Voglio ricordare- conclude il sindaco- che per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al servizio di Polizia Municipale (331/7718985) oppure ai volontari di protezione civile Giubbe Verdi al (339/3539499)”.