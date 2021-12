E’ attesa a breve l’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci che dichiarerà Castrofilippo comune in zona arancione. Infatti, il numero dei positivi nel centro agrigentino che conta circa 3000 abitanti, continua a crescere ed ha raggiunto quota 83. “Alla luce dell’attuale situazione epidemiologica,- dichiara il sindaco Franco Badalamenti- sulla base delle interlocuzioni avute con i vertici provinciali dell’ASP di Agrigento e con la Presidenza della Regione Siciliana, risulta imminente l’emissione da parte del Presidente della Regione di apposita ordinanza contingibile ed urgente con la quale, in aggiunta alle vigenti misure contenitive del contagio, nel territorio comunale di Castrofilippo verranno applicate le disposizioni previste per la zona arancione dalla vigente normativa nazionale”. Disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sino al prossimo 22 dicembre. Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al servizio di Polizia Municipale (331/7718995) oppure ai volontari di protezione civile (339/3539499).