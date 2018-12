Castrofilippo, l’amministrazione Badalamenti presenta un ricco programma natalizio

Print This Post

Tutto pronto a Castrofilippo per le imminenti festività natalizie. L’amministrazione capitanata da Antonio Badalamenti ha stilato un ricco programma natalizio con eventi a partire da giovedì 20 dicembre.

Questo nel dettaglio il programma:

Giovedì 20 dicembre: l’amministrazione comunale ha preparato dei regali di Natale che saranno consegnati a tutti i bambini delle scuole locali direttamente da babbo Natale e dagli elfi accompagnati dalla musica popolare degli zampognari.

Il Sindaco e gli assessori successivamente faranno visita agli anziani della comunità castrofilippese per augurare serene festività e consegnare un piccolo pensiero.

Sabato 22 Dicembre: alle 15.30 “Colora con noi il Natale” Work shop bambini nei locali dell’Asas in corso Umberto I.

Alle 17.30 , incontro di pugilato, presso il centro polivalente, con la partecipazione di un atleta locale.

Alle 19.00 , apertura mercatini di Natale in piazza Giovanni XXIII. Alle 21.00, Nenè Sciortino allieterà la serata con canti natalizi “Cumpagnia tradizioni popolari” e assaggini di prodotti tipici natalizi.

Domenica 23 Dicembre: alle 15.30 “Colora con noi il Natale” Work shop bambini nei locali dell’Asas in corso Umberto I.

Alle 19.00 , apertura mercatini di Natale in piazza Giovanni XXIII con aperitivo in piazza in compagnia dei “Ricuntu” e assaggini di prodotti tipici natalizi. Alle 22.00 spettacolo di musica e canti natalizi con il “Quintetto sapore italiano”

Lunedì 24 dicembre: Alle 17.00 zampognari per le vie del paese.

Martedì 25 dicembre: alle 18.00, in piazza Giovanni XXIII, babbo natale, mamma natalina e gli zampognari distribuiranno caramelle e palloncini ed allieteranno il Natale con musica popolare.

Mecoledì 26 dicembre: alle 17.30, in piazza Giovanni XXIII, i personaggi disney e babbo natale si esibiranno accompagnati da musica natalizia distribuendo caramelle e palloncini. Alle 18.00, spettacolo “Christmas in love” con canti e balli eseguiti dai bambini delle scuole.

Domenica 30 dicembre : alle 17.30, in piazza Giovanni XXIII, canti natalizi a cura dell’associazione “Diapason scala dei turchi” di Realmonte.

Lunedì 31 dicembre: capodanno in piazza Giovanni XXIII a partire dalle 23.00, con la partecipazione di Pablo Dj e Marco Catalano.

Sabato 5 gennaio: grande tombolata presso il centro sociale di via Nazionale.

Domenica 6 gennaio si concluderanno tutte le manifestazioni con la Befana per le vie del paese a partire dalle 10.00.

Il Sindaco e tutta la Giunta invitano la cittadinanza a partecipare in massa a tutti gli eventi.