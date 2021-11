L’ufficio postale di Castrofilippo, da quando l’unico sportello bancario esistente ha deciso di chiudere i battenti il prossimo 20 novembre, è diventato l’unico punto di riferimento per i cittadini che risiedono in paese. Nonostante tutto però, si registrano presso la sede delle poste di Castrofilippo dei disservizi causati dalla mancanza di personale. Per questo motivo il sindaco Franco Badalamenti, ha scritto una lettera alla Direzione Provinciale delle poste di Agrigento. “Ogni giorno- scrive il sindaco- questa nostra amministrazione comunale riceve tantissime segnalazioni a causa da disservizi causati dal poco personale in servizio presso l’ufficio postale. Questo provoca- aggiunge il capo dell’amministrazione comunale- il formarsi di lunghe code all’esterno con gravi conseguenze per l’utenza composta nella maggioranza dei casi da persone anziane che voglio sottolineare sono la fascia di popolazione maggiormente a rischio contagio da Covid 19. Per questo motivo- aggiunge Franco Badalamenti- chiedo alla direzione generale di Agrigento di potenziare il personale assegnato all’ufficio postale di Castrofilippo, al fine di garantire una migliore fruizione dei servizi postali da parte della quasi totalità della popolazione che ha deciso di servirsi soltanto delle poste e di non ricorrere ad altri istituti bancari recandosi in questo modo in altri comuni dell’hinterland. Sicuro di trovare la disponibilità e la sensibilità tesa alla risoluzione dei problemi- conclude il sindaco Franco Badalamenti—questa amministrazione sin da adesso si dichiara disponibile a qualsiasi ulteriore chiarimento”.