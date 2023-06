Quattro randagi avvelenati nel giro di venti giorni a Castrofilippo. L’ultimo caso di avvelenamento è stato scoperto ieri mattina ed immediatamente segnalato ai carabinieri che ormai da due settimane a questa parte stanno cercando di capire chi nel piccolo comune della provincia di Agrigento stia uccidendo i cani con delle esche avvelenate. Randagi che tra l’altro non davano fastidio a nessuno visto che erano soliti stazionare in zone periferiche di Castrofilippo. A denunciare l’amministrazione comunale del paese guidata dal sindaco Totò Gioacchino Baio, che ha immediatamente condannato il gesto. “Quattro cani randagi avvelenati- scrive il comune- peraltro in zone fuori dal centro abitato, in luoghi dove non avrebbero dato fastidio a nessuno. Si tratta di soluzioni- aggiungono sindaco ed assessori di Castrofilippo – ad ogni modo disumane e ingiustificabili. Richiamiamo tutti al senso di umanità e condanniamo questi gesti. Ricordiamo, inoltre, che l’uccisione di animali con sevizie e crudeltà e senza necessità costituisce un atto penalmente perseguibile. Adotteremo gli opportuni provvedimenti”. Una situazione quella che sta vivendo in questi giorni Castrofilippo che ricorda esattamente quella vissuta da un altro comune agrigentino distante pochi chilometri in linea d’aria. Stiamo parlando di Grotte, dove nei mesi scorsi sempre con lo stesso metodo: bocconi avvelenati erano stati uccisi altri cani randagi proprio nel comune guidato dal sindaco Alfonso Provvidenza. Che tra quanto avvenuto a Castrofilippo e Grotte non ci sia alcun collegamento spetterà certamente ai carabinieri stabilirlo. Ma che dietro queste incresciose vicende possa nascondersi la mente malata di qualcuno non è assolutamente da escluderlo. Intanto, a Castrofilippo sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica una grande mano d’aiuto potranno darlo quando saranno installate la potranno dare le telecamere della videosorveglianza cittadina. Castrofilippo, infatti, ha ottenuto nei mesi scorsi un finanziamento di ben 250 mila euro che serviranno proprio a dotare il paese di telecamere. Occhi elettronici che in futuro potranno essere di grande aiuto a scoprire colui o coloro i quali si rendono protagonisti di gesti cosi crudeli come quelli che stanno avvenendo in queste settimane nel comune agrigentino.