Si è insediato ieri mattina il nuovo sindaco di Castrofilippo, l’architetto Totò Gioacchino Baio. Dopo avere vinto le elezioni con la lista “Castrofilippo Bene Comune” prende il posto dell’uscente Franco Badalamenti che ha guidato il paese per cinque anni ma non è stato rieletto. L’architetto Baio ha già nominato due assessori: Tatiana Pletto e Francesco Cinquemani. A breve completerà la squadra. In consiglio comunale avrà la maggioranza con sette consiglieri. Tre andranno all’opposizione tutti componenti della lista “Primavera Castrofilippese” giunta seconda. Consigliere comunale di diritto diventa il candidato sindaco Ilenia Dainotto battuta da Baio alle amministrative del 28 e 29 maggio scorsi.