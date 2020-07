Castrofilippo, Zia Concetta compie 104 anni: i festeggiamenti insieme al Sindaco

Connect on Linked in

Il sindaco di Castrofilippo Francesco Badalamenti ha festeggiato, una sua concittadina che ha compiuto sabato scorso centoquattro anni. Si tratta della signora Concetta Baio nata il 18 luglio del 1916.

Il sindaco, a nome dell’amministrazione comunale, le ha rivolto i più sentiti e affettuosi auguri per il raggiungimento del traguardo rendendole omaggio di un mazzo di fiori e di una targa sottolineando l’importanza, per le persone anziane, di godere dell’amore e delle cure dei propri familiari per vivere meglio. Una grande ed indimenticabile giornata per nonna Concetta, il quale nonostante ormai esca raramente di casa è perfettamente lucida.

Non è mancata nemmeno quel pizzico di emozione che in questi casi sicuramente non guasta “È un vero piacere festeggiare la longevità dei nostri concittadini – commenta il Sindaco Badalamenti – per la ricchezza che rappresentano per la nostra comunità. Nonna Concetta e la sua famiglia hanno accolto con gioia il saluto che ho portato a nome di Castrofilippo,- conclude Badalamenti- un momento di condivisione che ha regalato belle emozioni.”

Presente alla cerimonia anche il Presidente del Consiglio Comunale Salvatore Graci